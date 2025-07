Kinderfreizeit zwischen den Maaren: Eine Woche voller Abenteuer in der Vulkaneifel

IMMERATH. 39 Kinder erlebten in der vergangenen Woche eine abwechslungsreiche und spannende Freizeit der Pfarrei Maria Königin in der Kalkeifel im Pastoralen Raum Adenau-Gerolstein. Wie auch in den vergangenen Jahren wurde das Zeltlager an der idyllisch gelegenen Hütte zwischen den Maaren in Immerath aufgeschlagen.

Ein engagiertes Team von elf Betreuerinnen und Betreuern hatte ein vielseitiges Programm vorbereitet: Neben einem Ausflug zum Wild- und Freizeitpark Klotten und einem erfrischenden Bad im Pulvermaar standen zahlreiche kreative und sportliche Aktivitäten auf dem Plan. Beim Bogenschießen, bei spannenden Geländespielen, dem Gießen von Betonformen oder dem Gestalten von Nagelbildern konnten die Kinder sich ausprobieren und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Ein besonderes Highlight war der Besuch des Jugendmobils des Bistums Trier. In einem interaktiven Workshop lernten die Kinder Interessantes über die Herstellung von Schokolade – und durften natürlich auch selbst Hand anlegen. Auch das Abenteuer kam nicht zu kurz: Eine Nachtwanderung mit einem Gang durch das nahegelegene Labyrinth des „Parcours der Sinne“ sorgte für Spannung und unvergessliche Eindrücke. Den feierlichen Abschluss der Woche bildete ein gemeinsamer Gottesdienst, bei dem die Kinder die Erlebnisse der Freizeit reflektierten und ihre schönsten Momente miteinander teilten.

Das bunt gemischte Team freut sich bereits auf das nächste Zeltlager im kommenden Jahr. Weitere Informationen zu den Angeboten des Pastoralen Raums Adenau-Gerolstein für Kinder du Jugendliche gibt es online unter: www.pr-adenau-gerolstein.de/themen-und-angebote/jugendpastoral. (Pastoraler Raum Adenau-Gerolstein)