Neue Spielsachen für Kitakinder in der Verbandsgemeinde Hermeskeil

HERMESKEIL/GUSENBURG/NEUHÜTTEN – Die Kinder der Kindertagesstätten Villa Kunterbunt in Hermeskeil, 3 Könige in Gusenburg und Max und Moritz in Neuhütten haben ein unerwartetes Geschenk von der Westenergie erhalten.

Der Energiedienstleister und Infrastrukturanbieter stellte den Kitas kostenfrei jeweils einen sogenannten Westenergie Mitmachbeutel zur Verfügung. Der Beutel beinhaltet Spielsachen und Materialien zur Bewegungsförderung für Kinder von drei bis zehn Jahren. Bei der Übergabe in Hermeskeil waren Bürgermeister der Verbandsgemeinde Stefan Ding, Fachbereichsleiter Thomas Mertz sowie Westenergie-Regionalmanager Marco Felten vor Ort.

Bürgermeister Stefan Ding betonte, wie wichtig Bewegung für eine gesunde Entwicklung ist: „Sie fördert nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige und soziale Entfaltung der Kinder.“ Westenergie-Regionalmanager Marco Felten erklärte: „Durch Bewegungsspiele fördern Kinder ihre sozialen Fähigkeiten und haben gleichzeitig jede Menge Spaß.“

Westenergie engagiert sich in ihren Partnerkommunen traditionell in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Klimaschutz und Bildung. Mittels Sponsorings und Kooperationen unterstützt das Unternehmen sowohl kleine Initiativen als auch große Vereine, um mit den Menschen vor Ort auch auf gesellschaftlicher Ebene gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Allein über die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort konnten im vergangenen Jahr fast 400 soziale Projekte unterstützt werden. Seit dem Start der Initiative im Jahr 2005 wurden bereits mehr als 12.000 Vorhaben umgesetzt und von der Westenergie mit über 22,5 Millionen Euro bezuschusst.