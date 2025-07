Eifel: Mehrere Verletzte nach Crash mit drei Fahrzeugen

NICKENICH/ANDERNACH – Am Samstagnachmittag wurde der Polizei in Andernach gegen 13:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen im Bereich der L118 und der Plaidter Straße in Nickenich gemeldet.

Eine Fahrzeugführerin, die aus Kruft kam, beabsichtigte, an der Einmündung zur Plaidter Straße nach links abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Unfallhergang und Rettungsmaßnahmen

Durch den Aufprall wurde der Pkw der Unfallverursacherin gegen einen dritten, im Einmündungsbereich wartenden Pkw geschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die L118 musste für rund 30 Minuten voll gesperrt werden, um die Bergung der Fahrzeuge zu ermöglichen. Die an dem Unfall beteiligten Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.

Einsatz von Rettungsdienst und Feuerwehr

Neben den alarmierten Polizeikräften waren auch die Feuerwehr und zwei Rettungswagen im Einsatz. Die verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.