Schweich: Stefan-Andres-Gymnasium reüssiert beim Digital Art Contest RLP

SCHWEICH. Beim zweiten Nachwuchswettbewerb für digitale Kunst in Rheinland-Pfalz, dem sogenannten Digital Art Contest, waren Schülerinnen und Schüler dazu eingeladen, die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Kunst zu erkunden und eigene digitale Kunstwerke zu schaffen. Mit dem Thema des Wettbewerbs „Berufe von morgen. Meine Zukunft in der Arbeitswelt“ waren sowohl digitale Gestaltungen fiktiver Zukunftsutopien einer neuen Arbeitswelt als auch konkrete Ideen zu eigenen beruflichen Vorstellungen in der Zukunft gefragt.

Der Einladung des Wettbewerbs, der unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Alexander Schweitzer stattfand, folgten auch die Schülerinnen und Schüler des Stefan-Andres-Gymnasiums: die Klasse 5m unter der Leitung von Fr. Pütz, die Schülerinnen und Schüler des Wahlpflichtfaches Informatik in Klasse 7 von Hrn. Kress und die beiden Kunst-Leistungskurse der MSS 11 (Fr. Bogerts) und MSS 12 (Fr. Bernard) nahmen teil. Innerhalb von drei Monaten arbeiteten die Schülerinnen und Schüler motiviert im Kunst- und Informatikunterricht sowie zu Hause – alleine und in Teams – an ihren Einreichungen für den Wettbewerb und wurden prompt mit drei Treppchenplatzierungen belohnt!

In der Altersklasse „5. – 8. Klasse“ gewann Milosz Dej aus der Klasse 5m mit seinem digitalen Gemälde „Atomkrieg auf anderen Planeten“ den 3. Preis in der Kategorie „Digital Painting“. Damit ist Milosz in diesem Jahr der jüngste Teilnehmer des Wettbewerbs, der ausgezeichnet wurde.

Catharina Ketzler aus dem BK Lk der MSS 11 belegte in der Kategorie „Digital Painting“ und der Altersklasse „9. – 12. Klasse“ mit ihrer Grafic Novel „Better than the movies“ den 3. Platz.

In ihrer Grafic Novel nimmt Catharina die Berufe des Schauspielers und des Filmemachers in der Zukunft in den Blick. Mit Hilfe einer revolutionären Technik, die Hologramme mit der Realität verschmelzen lässt, ist es in ihrer Zukunftsvision beim Ansehen von Filmen möglich, live in Filmszenen einzusteigen und darin selbst mitzuspielen. Diese spannende Erfahrung macht eine Familie in der Grafic Novel an einem Samstagabend, während sie den Film Dune 2 mit dem Schauspieler Timothée Hal Chalamet anschaut.

In der gleichen Kategorie und Altersklasse erreichte Julie Jeanrond aus dem Bk Lk der MSS 11 mit ihrer Grafic Novel „The INC of TOMORROW“ den 2. Platz und somit den Vize-Sieg.

Julies Grafic Novel ist im Cyberpunk-Style gezeichnet und thematisiert den futuristischen Berufsalltag des Tätowierers Nova, der mit kybernetischen Prothesen, Pyrotechnik und Hologramm-Tattoos arbeitet – seine größte Herausforderung in der Story ist es jedoch, den Boss der gefährlichen Bitchrasher-Gang zu tätowieren.

Die feierliche Preisverleihung fand am 11.6.2025 im Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern statt. Die digitalen Kunstwerke der Schülerinnen und Schüler können dort noch bis zu den Sommerferien bewundert werden. Um den besonderen Tag abzurunden, fand anschließend ein gemeinsames Essen mit den Preisträgerinnen und Preisträgern, Eltern und Begleitpersonen statt. (Quelle: Stefan-Andres-Gymnasium Schweich)