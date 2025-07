Vogeltränke: Bereicherung für Garten und Balkon im Naturpark Südeifel

IRREL. Besonders im Sommer freuen sich Vögel über eine Vogeltränke, in der sie sich abkühlen und ihren Durst löschen können. Die Vögel nutzen die Wasserstelle außerdem zur Pflege ihres Gefieders und zur Regulierung ihrer Körpertemperatur.

Auch außerhalb der Sommermonate benötigen Vögel ausreichend Wasserangebote, da sie ihren Bedarf nicht vollständig über die Nahrung decken können. Vogeltränken gibt es in verschiedenen Größen, daher kann damit jeder im Garten oder auf dem Balkon einen wertvollen Beitrag zum Naturschutz leisten. Darüber hinaus sammeln die angelockten Vögel den einen oder anderen Schädling von den Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon ab.

Der Standort für die Vogeltränke sollte wohl überlegt ausgewählt werden, damit die Vögel sich sicher fühlen und ihre Erfrischung genießen können. Ein gut einsehbarer Platz im Halbschatten ohne Gebüsche in unmittelbarer Nähe ist geeignet als Standort, denn dann können sich Marder oder Katze nicht verstecken und an die Vogeltränke heranschleichen. Um die Vogeltränke noch sicherer zu platzieren, ist ein erhöhter Standort von mindestens anderthalb Metern Höhe notwendig. Dadurch wird die Umgebung für Vögel nicht nur besser einsehbar, auch für eine Katze ist es schwerer die Tränke zu erreichen, da sie relativ hoch springen muss. Das Wasser muss täglich gewechselt und die Tränke am besten mit heißem Wasser überbrüht werden, damit Keime abgetötet werden. Befindet sich im Garten eine Regenwassertonne, sollte diese abgedeckt sein oder mit einer Ausstiegshilfe versehen werden, damit Vögel nicht in der Tonne ertrinken. Vogeltränken sind im Handel erhältlich, können aber in wenigen Schritten selbst gebaut werden. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) hat auf seiner Webseite www.nabu.de ein Video sowie eine Anleitung für den Bau einer Vogeltränke veröffentlicht. Wer einen Untersetzer von einem Blumentopf übrig hat, kann aber auch einfach diesen als Vogeltränke verwenden.

Über den Naturpark Südeifel:

Der Naturpark Südeifel ist ein Schutzgebiet mit einer Fläche von 432 Quadratkilometern in der Eifel, das sich wegen seiner landschaftlichen Vielfalt und dem damit verbundenen Artenreichtum der hier beheimateten Flora und Fauna für ein intensives Naturerleben besonders eignet. Er gehört zu den attraktivsten Landschaften Deutschlands, diese sind durch 16 Nationalparke, 18 Biosphärenreservate und 104 Naturparke geschützt. Natur ist dabei nicht nur Kulisse für touristische Aktivitäten, sondern Grundlage für einen großen Bereich des Tourismus. Denn diese als Nationale Naturlandschaften bezeichneten Schutzgebiete halten für touristische Gäste und Einheimische viele nachhaltige Möglichkeiten bereit, Natur zu erleben und sich in ihr zu erholen, ohne die Natur-Werte zu gefährden. (Quelle: Zweckverband Naturpark Südeifel ZV)