Nach Explosion im Haus: Mann bei Gebäudebrand schwer verletzt

BRACHBACH. Im Kreis Altenkirchen (Westerwald) ist ein Gebäude bei einem Feuer fast vollständig abgebrannt, ein Mensch ist dabei schwer verletzt worden.

Das Feuer sei am Mittwochabend in Brachbach ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Morgen an.

Der 29 Jahre alte Schwerverletzte sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich. Das Gebäude sei nun einsturzgefährdet, hieß es.

Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. 90 Feuerwehrleute und mehr als 30 Rettungskräfte waren im Einsatz. Wie es zu dem Brand kam, war vorerst unklar. Einsatzkräfte und Zeugen berichteten aber übereinstimmend von einer Explosion und einem lautem Knall vor dem Brand. Die Ermittlungen dauern an.