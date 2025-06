SAARLOUIS. Am Montag, dem 23. Juni, ereignete sich gegen 19:50 Uhr in Saarlouis eine Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem Motorradfahrer. Der Fahrzeugführer versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen und flüchtete von der Bahnhofsallee in Richtung Fraulautern.

Gefährliche Fahrmanöver während der Flucht

Im Verlauf dieser Verfolgungsfahrt zeigte der Motorradfahrer eine Reihe von extrem gefährlichen Fahrmanövern. Er überholte mehrfach an unübersichtlichen Stellen und fuhr dabei in den Gegenverkehr. Dies zwang entgegenkommende Fahrzeuge zu scharfen Bremsmanövern oder sogar zu Ausweichbewegungen, um eine Kollision mit dem flüchtenden Motorrad zu vermeiden.

Letztlich konnte der Fahrzeugführer von den Einsatzkräften an einer weiteren Flucht gehindert werden. Die Polizeiinspektion Saarlouis bittet Zeugen oder Geschädigte dieser Verfolgungsfahrt, sich unter der Telefonnummer 06831-9010 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden, um weitere Erkenntnisse zum genauen Verlauf der Geschehnisse zu gewinnen.