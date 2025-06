RLP: Heftiger Unfall auf B255: Auto überschlägt sich – Kind (7) unter den Verletzten!

OBERSAYN/ROTHENBACH. Am heutigen Freitag, dem 20. Juni 2025, ereignete sich um 11.02 Uhr auf der Bundesstraße 255 im Bereich von Obersayn ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Bei dem Vorfall im Kreuzungsbereich waren zwei Fahrzeuge beteiligt, wobei sich ein PKW überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.

Umfangreicher Einsatz von Rettungskräften

Aufgrund einer zunächst unklaren Lage, bei der die Möglichkeit eingeklemmter Personen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die Feuerwehren aus Rothenbach, Obersayn und Langenhahn alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich bei der Auffahrt von der B8 zur B255 bei Hahn am See. Vor Ort konnten die ersten Einsatzkräfte glücklicherweise feststellen, dass keine Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt waren. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle umgehend ab, stellten den Brandschutz sicher und klemmten bei einem Fahrzeug die Batterie ab, um weitere Gefahren zu eliminieren.

Neben den Feuerwehren der Verbandsgemeinde Westerburg waren auch der Rettungsdienst aus Westerburg und Rennerod sowie der Rettungshubschrauber Christoph 23 aus Koblenz vor Ort im Einsatz.

Bei dem Unfall erlitten die vier beteiligten Personen, darunter ein siebenjähriges Kind, leichte Verletzungen. Sie wurden nach der rettungsdienstlichen Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Für die Dauer des Einsatzes blieben die B8 sowie die Zu- und Abfahrten zur B255 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt.