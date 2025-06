Trier Aktuell: Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf der Zurmaiener Straße

TRIER. Auf der B49 (Zurmaiener Straße) kam es am Mittwochmittag in Höhe des Hotels Holiday Inn zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Die Polizei bestätigte, dass in beide Fahrtrichtungen aktuell jeweils nur noch eine Spur befahrbar ist.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Über Verletzte liegen aktuell keine Informationen vor. Die Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes sind vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und den Verkehr zu regeln.

Trotz teilweiser Freigabe der Fahrspuren kommt es bereits zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der wichtigen Trierer Ausfallstraße. Pendler und Durchreisende werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Hinweis der Polizei: „Bitte meiden Sie den Bereich rund um die Zurmaiener Straße, wenn möglich. Rechnen Sie mit Verzögerungen im Berufsverkehr.“