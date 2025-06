Neue Tempo-30-Zonen in Bitburg – einstimmiger Beschluss des Stadtrats

BITBURG. Einstimmig hat der Stadtrat das nach der Straßenverkehrsordnung erforderliche gemeindliche Einvernehmen zur Einrichtung einer Tempo 30-Zone für die Bereiche:

Allensteiner Straße, Breslauer Straße, Friedlandstraße und Stettiner Straße

Arloner Straße und Retheler Straße

Bademer Straße, Burbetstraße, Dudeldorfer Straße, Speicherer Straße, Ludwig-Jahn-Straße, Eifelstraße, Alte Gärtnerei, Gerolsteiner Straße und Messenweg

und

Am Wiesenborn, Baumschulweg, Bergstraße, Kleverberg und Heinrich-Hildebrand-Straße

erteilt.

Die aufgeführten Quartiere sind vorwiegend durch Wohnbebauung geprägt. Im Zuge der letzten Verkehrsschau beschäftigte man sich ausführlich mit dieser Zoneneinteilung. An der Verkehrsschau haben Vertreter der Polizei sowie der Straßenverkehrsbehörden teilgenommen. Dort hat man sich auf die genannten Tempo-30-Zonen verständigt.

Insbesondere durch die in der Zone geltende „Rechts-vor-Links“-Regelung verspricht man sich eine Reduzierung der durchschnittlichen Geschwindigkeit. Auf Wunsch des Stadtrates sollen an Kreuzungen sogenannte Haifischzähne aufgebracht werden, wie es z.B. auch an der Einmündung Eschenpesch/ Burgweg in die Theobald-Simon-Straße geschehen ist. Dies soll die geltende Vorfahrtsregel verdeutlichen. (Quelle: Stadt Bitburg)