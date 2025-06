Haus des mutmaßlichen Dreifachmörders von Weitefeld freigegeben

WEITEFELD. Die Polizei hat das Haus des mutmaßlichen Dreifachmörders von Weitefeld im Landkreis Altenkirchen wieder freigegeben. Dies bestätigte ein Polizeisprecher. Bisher war das Gebäude für polizeiliche Ermittlungen gesperrt gewesen.

Am 6. April hatte die Polizei eine tote Familie in einem Wohnhaus in Weitefeld gefunden. Das Ehepaar und ihr 16 Jahre alter Sohn waren getötet worden. Der Tatverdächtige ist ein 61 Jahre alter Mann aus einem Nachbarort. Von ihm fehlt seit der Tat jede Spur, trotz umfangreicher Suchen und eines öffentlichen Fahndungsaufrufs.