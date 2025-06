Auffahrunfälle auf der A3: Pkw in Brand geraten, erheblicher Rückstau

HEILIGENROTH/A3. Am heutigen Donnerstagnachmittag kam es auf der BAB 3 in Höhe von Heiligenroth (km 88) gegen 16.32 Uhr zu einem Verkehrsunfall, in den insgesamt vier Fahrzeuge verwickelt waren.

Der Vorfall ereignete sich auf dem linken von drei Fahrstreifen und führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Unfallhergang: Kettenreaktion nach Bremsvorgang

Nach ersten Erkenntnissen musste das erste Fahrzeug aufgrund von stockendem Verkehr abbremsen. Eine dahinter fahrende 25-jährige Frau aus dem Raum Koblenz erkannte diese Situation zu spät und fuhr dem vorausfahrenden Fahrzeug leicht hinten auf. Das dritte Fahrzeug in der Reihe konnte noch rechtzeitig bremsen und anhalten. Jedoch fuhr der vierte Pkw, geführt von einem 30-jährigen Mann aus dem Raum Köln, von hinten auf, wodurch alle vier Fahrzeuge ineinandergeschoben wurden. Der Pkw des 30-jährigen Mannes geriet in der Folge in Vollbrand.

Folgen des Brandes und Verkehrsbehinderungen: Teilsperrung der A3

Der Fahrzeugbrand machte eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Frankfurt für mehr als anderthalb Stunden notwendig. Dies führte zu einem erheblichen Rückstau, der sich bis hinter das Autobahndreieck Dernbach bildete und den Feierabend- und Wochenendverkehr stark beeinträchtigte. Durch die intensive Hitzeentwicklung während des Brandes wurde der linke Fahrstreifen derart beschädigt, dass er vorerst nicht mehr befahrbar ist und gesperrt bleiben muss. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobereich geschätzt.

Ermittlungen zu rücksichtslosen Fahrern im Stau laufen

Im Verlauf des entstandenen Rückstaus wurden zahlreiche Fahrzeugführer gemeldet, die die BAB 3 entgegen der Fahrtrichtung befuhren, um am Autobahndreieck Dernbach auf die BAB 48 zu gelangen und den Stau zu umfahren. Die Polizei hat hierzu Ermittlungen eingeleitet und kündigt an, derartige Verkehrsverstöße konsequent zu ahnden.