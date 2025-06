19-Jähriger soll Mutter der Ex-Freundin getötet haben

UNKENBACH. Ein 19-Jähriger steht im Verdacht, die Mutter seiner Ex-Freundin in Unkenbach (Donnersbergkreis) mit mehreren Messerstichen getötet zu haben.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, ist er in Untersuchungshaft.

Der 19-Jährige habe am Donnerstagabend den gemeinsamen Wohnsitz der Ex-Freundin und ihrer Mutter aufgesucht. Auf dem Hof griff er die 55-Jährige mit einem Tritt in den Rücken und einen Faustschlag gegen den Kopf an, so der Vorwurf. Danach soll er die am Boden liegende Frau mit mehreren Stichen in den Oberkörper getötet haben.

Bereits zuvor Ermittlungen

Nach dem Verdächtigen wurde gefahndet, in der Nacht auf Freitag wurde er in Löllbach festgenommen. Am Freitag wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Verdachts des Totschlags und Flucht bzw. Fluchtgefahr, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte machte demnach von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Gegen den 19-Jährigen liefen bereits Ermittlungsverfahren. Im Februar soll er seine 14-jährige Ex-Freundin beleidigt und bedroht haben. Die Ermittlungen zu Hintergründen und Motiv dauern an.