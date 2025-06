Region: Sechsstelliger Schaden nach Einbruch in Juweliergeschäft in Allenbach

ALLENBACH/BIRKENFELD. Wie die Kriminalinspektion Idar-Oberstein mitteilt, kam es in der Nacht vom 10. auf den 11. Juni 2025, zwischen 02.55 Uhr und 03.05 Uhr, zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Juweliergeschäft in der Ortslage Allenbach (Landkreis Birkenfeld).

Drei bislang unbekannte Täter sind für den Einbruch verantwortlich, der einen erheblichen Sach- und Entwendungsschaden zur Folge hatte.

Professionelles Vorgehen: Alarmanlage manipuliert, Eingangstür aufgehebelt

Die Täter gingen bei ihrem Vorgehen offensichtlich sehr zielgerichtet vor. Zunächst wurde die Alarmanlage des Geschäftes mithilfe von Bauschaum und Klebeband beschädigt und somit außer Funktion gesetzt. Anschließend drangen zwei der Täter durch das Aufhebeln der Eingangstür in das Juweliergeschäft ein. Der dritte Täter stand währenddessen Schmiere, um mögliche Zeugen oder das Eintreffen der Polizei zu beobachten.

Zerstörte Vitrinen und Flucht mit Beute: Sechsstelliger Schaden

Im Inneren des Geschäftes wurden sämtliche Glasvitrinen unter Einsatz eines Brecheisens zerstört, um an den darin befindlichen Schmuck zu gelangen. Der entwendete Schmuck wurde anschließend in größeren schwarzen Müllsäcken zum Abtransport vorbereitet. Die Täter flüchteten nach der Tat mit ihrer Beute in einem dunklen 1er BMW in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Der durch den Einbruch entstandene Gesamtschaden, inklusive der zerstörten Vitrinen und des entwendeten Schmucks, beläuft sich auf einen unteren sechsstelligen Eurobereich.

Kriminalpolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat. Für die Ermittlungen ist es von großer Bedeutung, ob Zeugen Angaben zum Tathergang selbst, zu den unbekannten Tätern oder zu dem als Fluchtfahrzeug genutzten dunklen 1er BMW machen können.

Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.