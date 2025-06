Abschluss von Rock am Ring mit KoRn, Falling in Reverse und Brutalismus 3000

Rock am Ring geht in die letzte Runde. Am Sonntag feiert das Festival den letzten Tag seines Jubiläums.

NÜRBURG. Mit Auftritten der US-amerikanischen Bands Falling in Reverse und KoRn geht in der Nacht auf Montag das 40-jährige Jubiläum von Rock am Ring in der Eifel zu Ende. Den Abschluss macht um 01.50 Uhr das Berliner Duo Brutalismus 3000.

Bis Samstagnachmittag blieb es überraschenderweise weitgehend trocken über dem Nürburgring. Dennoch regnete es vereinzelt. Für heute sind wieder Schauer und einzelne Gewitter vorhergesagt.

Rund 100 Acts sind bei dem ausverkauften Festival auf dem Nürburgring von Freitag bis Sonntag vor 90.000 Fans aufgetreten. Beim zeitgleich stattfindenden Zwillingsfestival Rock im Park in Nürnberg treten fast die gleichen Bands auf. Der Vorverkauf für das kommende Jahr beginnt bereits am Dienstag. Als erster Headliner wurde am Freitag Linkin Park bekanntgegeben. (Quelle: dpa)