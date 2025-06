Luxemburg: Transporter knallt auf A6 in Stauende – Fahrer tot

BRIDEL. Am gestrigen Samstagnachmittag kam es gegen 15.30 Uhr auf der Autobahn A6 in Richtung Belgien in Höhe der Auffahrt Bridel zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Aus bis dato noch ungeklärter Ursache fuhr ein Lieferwagen mit hoher Geschwindigkeit auf einen Lastkraftwagen auf, welcher sich am Stauende befand.

Für den Fahrer und alleinigen Insassen des Lieferwagens kam jede Hilfe zu spät und der Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen. Der LKW-Fahrer blieb beim Unfall unverletzt. Die Autobahn wurde auf dem Abschnitt für den Verkehr gesperrt und eine Umleitung wurde eingerichtet.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst mit einer Unfalluntersuchung. (Quelle: Police Grand-Ducale)