Akku statt Diesel: Pilotprojekt mit Akku-Zügen in Rheinland-Pfalz

LANDAU. Pilotprojekt im Bahnverkehr in der West- und der Südpfalz: Dort sollen auf 240 Kilometern Schiene von Dezember an Akkuzüge rollen. Ziel ist es, bis 2029 die bislang dort eingesetzten Dieselzüge komplett zu ersetzen.

Dafür braucht es eine neue Generation an Zügen sowie den Aufbau einer neuen Ladeinfrastruktur, wie das Mobilitätsministerium in Mainz erklärte. Neben dem Land sind der Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd, die Deutsche Bahn in Form der DB Energie und der Infrastrukturgesellschaft DB InfraGO Partner bei dem Projekt. Sie haben einen Realisierungs- und Finanzierungsvertrag geschlossen, der am heutigen Donnerstag (12.00 Uhr) in Landau unterzeichnet werden soll.

240 Kilometer Streckennetz

Das Projekt läuft unter dem Namen Pfalznetz. Das 240 Kilometer lange Netz, auf dem die neuen Züge zum Einsatz kommen sollen, umfasst Strecken vom baden-württembergischen Karlsruhe via Wörth, Landau, Pirmasens sowie Zweibrücken nach Saarbrücken, eine Strecke von Landau via Neustadt/Weinstraße nach Kaiserslautern sowie Abschnitte von Kaiserslautern nach Kusel und Lauterecken-Grumbach. Nach und nach sollen Regionalexpress- sowie Regionalbahn-Linien umgestellt werden.

Die neuen Triebwagen werden auf elektrifizierten Abschnitten mit Strom fahren und ihre Akkus laden, die sie auf nicht elektrifizierten Passagen nutzen, wo sie im Batteriebetrieb unterwegs sind. Für das Laden sind sogenannte Oberleitungsinselanlagen an mehreren Stellen geplant, in Winden im Kreis Germersheim, Landau, Pirmasens-Nord, Kusel und Lauterecken-Grumbach. Im Hauptbahnhof Kaiserslautern wird eine bestehende Oberleitung an einem Gleis verlängert.

Mehr Plätze in neuen Triebwagen

Dank der neuen Züge und des Einsatzes von Ökostrom will die Bahn gegenüber dem heutigen Betrieb mit Dieseltriebwagen nach eigenen Angaben jährlich mehrere Millionen Liter Dieseltreibstoff einsparen. Das Unternehmen spricht von einem «Leuchtturmprojekt» für die Region.

Laut dem Ministerium werden etwa 154 Millionen Euro in Schieneninfrastruktur gesteckt, der Bund stellt dafür voraussichtlich mehr als 121 Millionen zur Verfügung. Am Ende sollen 44 Akku-Oberleitungs-Hybridfahrzeuge im Pfalznetz fahren. Laut Bahn erreichen die Fahrzeuge die in dem Netz maximal benötigten 48 Kilometer unter Akkubetrieb jederzeit und unter allen Bedingungen. Die Züge bieten 172 Sitzplätze und damit deutlich mehr als die bisher dort eingesetzten. (Quelle: dpa)