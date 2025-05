Wittlich-Land: 32 Teilnehmer schließen Feuerwehr-Grundausbildung ab

SALMTAL. 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land haben ihre Grundausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr erfolgreich beendet. Der insgesamt 80 Stunden umfassende Lehrgang fand kürzlich statt und legte den Grundstein für den Einsatzdienst der neuen Feuerwehrmänner und -frauen.

Während des Lehrgangs lernten die angehenden Einsatzkräfte die wichtigsten Grundlagen des Feuerwehrdienstes kennen. Zu den Ausbildungsinhalten gehörten unter anderem die Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen, der Umgang mit ABC-Gefahrstoffen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen. Ziel war es, die Teilnehmer optimal auf die vielfältigen Aufgaben im Einsatz vorzubereiten.

Nach Abschluss dieses ersten Teils der Grundausbildung folgt nun die sogenannte Grundausbildung Teil 2. Diese wird größtenteils in den örtlichen Feuerwehren durchgeführt, wobei spezielle Themen in drei Tagesseminaren auf VG-Ebene innerhalb eines Zeitraums von mindestens zwei Jahren vermittelt werden. Zudem sollen alle Anwärterinnen und Anwärter eine Ausbildung im Bereich Sprechfunk sowie Atemschutz absolvieren, um im Ernstfall gerüstet zu sein.

Erst nach erfolgreichem Abschluss dieser zweiten Ausbildungsphase können die neuen Feuerwehrleute eigenständig im Einsatzdienst mitwirken. Damit sind sie bestens vorbereitet, um im Ernstfall schnell und professionell helfen zu können.

„Wir freuen uns sehr über den Zuwachs von neuen Einsatzkräften für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Nur so können wir auch in Zukunft die Einsatzfähigkeit aufrechterhalten und der Bevölkerung in Notsituationen helfen“, so David Backendorf, Wehrleiter der Verbandsgemeinde.

Ein besonderer Dank gilt den Ausbilderteam, welches den Lehrgang mit großem Engagement durchgeführt haben. (Quelle: Feuerwehr Wittlich-Land)