Nach Bombendrohungen an 39 Schulen in Rheinland-Pfalz – Polizei prüft bundesweite Drohwelle

TRIER. Erneute Alarmstimmung an zahlreichen Schulen: Am Montagmorgen, dem 27. Mai 2025, haben mindestens 39 Schulen in Rheinland-Pfalz per E-Mail Bombendrohungen erhalten. Nach Informationen der Polizei und des Landeskriminalamts (LKA) handelt es sich um eine bundesweite Drohwelle, ähnlich wie bereits am Freitag zuvor.

Schulen in Trier, Koblenz, Mainz, Kaiserslautern betroffen

Besonders betroffen ist das Stadtgebiet Trier: 16 Schulen, darunter auch Einrichtungen in Aach, Bernkastel-Kues und Idar-Oberstein, erhielten gleichlautende Mails. Weitere betroffene Regionen:

Kaiserslautern & Umgebung: 8 Schulen

Koblenz & Umland: 7–8 Schulen

Mainz Stadt: 7 Schulen

Landkreis Mainz-Bingen: 1 Schule

Laut Polizeisprecher sei der Wortlaut der E-Mails identisch mit jenen, die bereits am Freitag bundesweit verschickt wurden.

Keine akute Gefahr, aber Ermittlungen laufen

Nach Einschätzung des LKA Rheinland-Pfalz geht man derzeit nicht von einer konkreten Gefährdung aus. Dennoch werde jede einzelne Drohung sorgfältig geprüft. Der Schulbetrieb liegt nun in der Entscheidungsverantwortung der jeweiligen Einrichtungen in Absprache mit der Polizei.

„Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Unsere Experten analysieren die Inhalte der Mails intensiv“, so das LKA auf dpa-Anfrage.

Hintergrund: Drohmail-Serie seit Monaten

Die heutigen Vorfälle sind Teil einer Drohmail-Serie, die seit Monaten immer wieder Schulen, Behörden und Institutionen betrifft. Aktuell läuft ein Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart gegen einen 20-jährigen Tatverdächtigen, der zusammen mit einem Komplizen im Herbst 2023 über 50 Drohmails an Schulen, Behörden und Religionsgemeinschaften verschickt haben soll.