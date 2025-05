Saarland: Auf Parkplatz gegen Baum geprallt – Promillewert überrascht

PÜTTLINGEN. Am Freitag, den 23.5.2025, meldeten zwei Zeuginnen gegen

13.25 Uhr einen Verkehrsunfall auf einem Schotterparkplatz am Rande der

Püttlinger Espenstraße. Ein Mann sei mit seinem PKW beim Einparken vorwärts

gegen einen Baum geprallt.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch Beamte der Polizeiinspektion Völklingen konnte die Ursache des Unfalls schnell ermittelt werden. Der 62-jährige Autofahrer aus Püttlingen, der bei dem Unfall nicht verletzt wurde, hatte erheblich dem Alkohol zugesprochen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille!

Zur beweissicheren Feststellung seiner Alkoholisierung wurde dem Fahrer anschließend auf der Polizeiinspektion Völklingen eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein des Unfallfahrers sichergestellt. Der Beschuldigte wurde anschließend aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen, nachdem er über die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr in Kenntnis gesetzt worden war.

Noch am selben Tag ging gegen 18.00 Uhr plötzlich die Mitteilung ein, dass der Unfallfahrer schon wieder Auto fahre. Diesmal sei er mit einem anderen PKW in Püttlingen unterwegs. Durch ein Fahndungskommando der Polizeiinspektion Burbach konnte der Beschuldigte Minuten später erneut in Püttlingen am Steuer eines Fahrzeugs angetroffen werden. Er war noch immer stark alkoholisiert, sodass nochmal eine Blutprobenentnahme angeordnet und von einem Arzt durchgeführt werden musste. Neben einem zweiten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde in diesem Fall auch ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.(Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)