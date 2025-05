Finale des Landesfests: Politik im Dialog – Bürgerempfang des Ministerpräsidenten

NEUSTADT a. d . WEINSTRAßE. „Der Rheinland-Pfalz-Tag hat auch am zweiten Tag gehalten, was er verspricht. Das Landesfest mit seiner vielfältigen Mischung aus Informationen, Kultur und Unterhaltung hat am gestrigen Samstag rund 100.000 Menschen angezogen. Trotz der eher kühlen Temperaturen und des abendlichen Regens haben sie in bester Stimmung die schöne Atmosphäre und das bunte Programm des Landesfestes genossen, u.a. bei Topic, Nik Kershaw oder den anonyme Giddarischde“, fasste Ministerpräsident Alexander Schweitzer zu Beginn des dritten Festtages seine Eindrücke zusammen.

„Neustadt an der Weinstraße ist ein wunderbarer Gastgeber. Mein Tag stand ganz im Zeichen des Dialogs mit den Bürgerinnen und Bürgern. Beim Besuch der Infostände in den Themenfeldern und beim Dämmerschoppen meiner Landesregierung bin ich mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen. Heute freue ich mich auf viele weitere Begegnungen im Rahmen meines Bürgerempfangs“, so Schweitzer weiter. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Am Sonntagvormittag hat der Ministerpräsident zum Bürgerempfang geladen. Gemeinsam mit Ministerinnen und Ministern der Landesregierung Rheinland-Pfalz, mit Vertreterinnen und Vertretern des Landtages, des Bundestages und der Kommunalpolitik, den Kirchen, Landes- sowie Bundesbehörden, den Streitkräften, Akteuren der Justiz, den Verbänden und Kammern und dem Bündnis „Demokratie gewinnt!“, der Stiftung Ahrtal sowie mit dem Oberbürgermeister der Stadt Neustadt an der Weinstraße, Marc Weigel, wird der Ministerpräsident mit seinen Gästen ins Gespräch kommen. Insgesamt haben sich dafür über 200 Bürgerinnen und Bürger angemeldet.

„Die Bürgerinnen und Bürger sind das Gesicht unseres Zusammenlandes Rheinland-Pfalz. Wir sind stolzes Ehrenamtsland, rund die Hälfte bringt sich ein, schaut über den eigenen Tellerrand und packt mit an! Und dieses Engagement ist nachhaltig und wirksam! Denn nicht lautstarke Meckerer und Motzer bewegen unsere Welt – es sind die Beharrlichen, die Mutbürgerinnen und Mutbürger, die den Unterschied machen! Denn sich zu engagieren heißt immer auch, die großen Weltfragen ins konkrete Tun zu übersetzen und sich auch mit Herausforderungen und mit Gegenwind auseinandersetzen“, so Ministerpräsident Alexander Schweitzer weiter.

Für ihn sei es wichtig zu erfahren, was die Menschen umtreibt und beschäftigt. „Für eine lebendige Demokratie ist die Leitfrage immer: Was können wir konkret tun? Wenn ich mich auf dem Landesfest umschaue, sehe ich ganz viele ideenreiche Köpfe und beeindruckende Kraft. Das ist großartig und begeistert. Sie allen haben großen Anteil daran, das Rheinland-Pfalz ein Land ist, in dem es Spaß macht zu leben, ein Land, in dem gute Zukunft gemeinsam angepackt wird“, sagte der Ministerpräsident. (Quelle: Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)