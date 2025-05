RLP: Illegales Autobahnrennen – Raser in Schlangenlinien unterwegs

BINGEN am RHEIN. Am gestrigen Samstag wurde der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim um 16.42 Uhr ein KFZ-Rennen zwischen zwei BMW auf der A61 auf Höhe des Autobahndreiecks Nahetal in Fahrtrichtung Ludwigshafen gemeldet.

Kurz vor dem Rennen hat ein weißer BMW bereits ein weiteres Fahrzeug gefährdet, indem der BMW dem Fahrzeug zunächst sehr dicht auffuhr, dann dieses verbotswidrig rechts überholt hat und dann wieder nach links eingeschert ist. Der Geschädigte musste hierbei stark abbremsen, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden.

Nach diesem riskanten Manöver soll sich dann das Rennen zwischen dem besagten weißen BMW und einem grauen BMW ereignet haben. Beide sollen nebeneinander in Fahrtrichtung Ludwigshafen mit sehr hoher Geschwindigkeit gefahren sein. Dabei habe ein sehr auffälliges Fahrverhalten stattgefunden; so sollen beide auf ihrer jeweiligen Spur Schlangenlinien gefahren sein. Der Sichtkontakt ist aufgrund der hohen Geschwindigkeit sowie der starken Beschleunigung recht schnell abgebrochen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter [email protected] an die Polizei übermittelt werden. (Quelle: Verkehrsdirektion Mainz)