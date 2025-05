TRIER: Nells Park Hotel erreicht 2. Platz beim BEST PLACE TO LEARN Award 2025

TRIER. Das Nells Park Hotel in Trier wurde beim diesjährigen BEST PLACE TO LEARN Award mit dem 2. Platz in der Größenklasse bis 1.000 Mitarbeiter*innen ausgezeichnet.

Von den bundesweit über 100 zertifizierten Unternehmen ist das Nells Park Hotel in 2025 als einziger Hotel- und Gastronomie- Betrieb prämiert.

Der Award hat deutschlandweiten Radius und zeichnet Unternehmen aus, die herausragende Ausbildungsqualität nachweisen. In Rheinland-Pfalz gibt es aktuell nur vier Betriebe, die das BEST PLACE TO LEARN-Siegel führen, was die Bedeutung dieser Ehrung für unsere Region nochmals unterstreicht.

Das Nells Park Hotel war im Jahr 2014 das erste Hotel in Deutschland, das mit dem Gütesiegel BEST PLACE TO LEARN ausgezeichnet wurde. „Seitdem tragen wir diese Auszeichnung durchgehend – dank regelmäßig bestandener Re-Zertifizierungen, die unsere kontinuierlich hohe Qualität in der Ausbildung belegen“, sagt Personalleiterin Dorothee Schramm.

„Unser einzigartiges Ausbildungskonzept „Move Up“ setzt auf individuelle Förderung, praxisnahe Schulungen und eine enge Begleitung durch erfahrene Ausbilder*innen. Durch regelmäßige Feedbackrunden und Mentoring-Programme schaffen wir ein Umfeld, in dem sich unsere Auszubildenden stetig weiterentwickeln und langfristige Perspektiven erhalten.

Ein zentrales Element der Zertifizierung ist eine anonyme 360-Grad-Befragung, bei der aktuelle Auszubildende, Ausbilder*innen und – besonders wertvoll – ehemalige Azubis ihre Erfahrungen und Einschätzungen einbringen“, so die Personalleiterin weiter.

Diese umfassende Feedbackkultur garantiert, dass das Gütesiegel BEST PLACE TO LEARN vertrauenswürdige und fundierte Einblicke in die Qualität der Ausbildung bietet.

„Wir sind stolz auf diese Auszeichnung und sehen sie als deutliche Bestätigung unseres Engagements für junge Talente in der Region Trier“, so Dorothe Schramm, Personalleiterin im Nells Park Hotel.