Trier: Alkoholisierter Mann mit Messer pöbelt Passanten in der Fußgängerzone an

TRIER. Wie die Polizeiinspektion Trier mitteilt, kam es am heutigen Samstagmittag in der gut besuchten Fußgängerzone in der Trierer Innenstadt zu einem polizeilichen Einsatz mit erheblicher öffentlicher Aufmerksamkeit.

Mehrere Passanten meldeten eine männliche Person, die durch lautstarkes Pöbeln auffiel, augenscheinlich stark alkoholisiert war und ein langes Messer in der Hosentasche mit sich führte.

Sofort eingesetzte Interventionskräfte der Polizeiinspektion Trier konnten den Mann dank eindeutiger Zeugenhinweise schnell lokalisieren und vor Ort fixieren. Da der Betroffene den polizeilichen Aufforderungen zunächst nicht nachkam und weiterhin im Besitz des Messers war, wurde er unter Androhung des Schusswaffengebrauchs zu Boden gebracht und anschließend entwaffnet.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte eine erhebliche Alkoholisierung, woraufhin der Mann in polizeiliches Gewahrsam genommen wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bestand zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr für unbeteiligte Dritte.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden dennoch gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651 983 44150 zu melden.