++ TRIER: Zwei Wohnhäuser in Trier in Flammen – Schule und Kita geräumt ++

TRIER. Zwei Wohnhäuser stehen in Trier seit dem Nachmittag in Flammen. Ob noch Menschen in den Gebäuden seien, lasse sich noch nicht mit abschließender Sicherheit sagen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Nach aktuellem Stand befänden sich die Bewohner aber nicht mehr in den Häusern. Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt sind vor Ort.

Den Bereich um den Brandort herum haben die Einsatzkräfte laut Polizei weiträumig gesperrt. Eine Grundschule und eine Kindertagesstätte, die in der Nähe liegen, seien geräumt worden. Feuerwehrleute und Polizisten betreuen die Kinder demnach derzeit.