Statistisches Bundesamt: RLP mit hoher Quote bei Kaiserschnitten

Immer häufiger kommen Kinder per Kaiserschnitt zur Welt. Binnen 30 Jahren hat sich der Anteil in Deutschland fast verdoppelt. In Rheinland-Pfalz sind es rund ein Drittel der Geburten.

WIESBADEN. Rheinland-Pfalz hat im Vergleich der Bundesländer eine hohe Quote bei Entbindungen per Kaiserschnitt. Mit 33,6 Prozent hätten 2023 rund ein Drittel der Frauen per Kaiserschnitt entbunden, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.

Deutschlandweit sind es 32,6 Prozent und der damit bislang höchste Wert. Demnach hätten bundesweit rund 218.000 Frauen auf diese Weise entbunden. In 30 Jahren habe sich der Anteil dieser operativen Eingriffe in Deutschland fast verdoppelt. 1993 brachten 16,9 Prozent der Frauen ein Kind mit einem Kaiserschnitt zur Welt. (Quelle: dpa)