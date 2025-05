Trier: Frau in Simeonstraße sexuell belästigt und mit Glasflasche beworfen

TRIER. Am Freitagabend, 3. Mai 2025, kam es gegen 21.00 Uhr in der Simeonstraße in Trier zu einer Beleidigung sowie einer versuchten gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer jungen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die Geschädigte gemeinsam mit zwei weiteren Personen im Bereich des Rewe-Markts auf, als sie von einer bislang unbekannten Gruppe junger Männer angesprochen wurde.

Auf die Aufforderung der Geschädigten, die Gruppe solle sich entfernen, reagierte ein männlicher Tatverdächtiger aggressiv: Er entblößte sich, indem er seine Hose herunterzog, und äußerte in beleidigender Weise, die Geschädigte solle „für Weiteres“ zu ihm kommen. Anschließend warf er eine Glasflasche in ihre Richtung, die sie jedoch glücklicherweise verfehlte.

Die Tätergruppe entfernte sich vor Eintreffen der Polizei vermutlich in Richtung Treveris-Passage. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte dazu, dass ein mutmaßlicher Begleiter des Haupttatverdächtigen durch die Geschädigte identifiziert werden konnte. Der angetroffene Mann machte keine sachdienlichen Angaben zur Tat oder dem Täter und gab an, allein unterwegs gewesen zu sein. Die Ermittlungen zur Identität des Haupttatverdächtigen dauern an. (Quelle: Polizeidirektion Trier)