Region: Diebstahl-Serie aus geparkten Autos – schon 47 Taten!

TRIER. Seit einigen Wochen häufen sich im Polizeipräsidium Trier, vor allem im Gebiet der Polizeidirektion Wittlich, Diebstähle aus geparkten Autos. Besonders ist dabei: In vielen Fällen werden die Fahrzeuge nicht aufgebrochen. Stattdessen öffnen die Täter ganz einfach die Türen unverschlossen abgestellter Autos und stehlen daraus, was sie finden.

Diebstahlserien gab es in den vergangenen Wochen in Bettenfeld, in Wallenborn, in der Südeifel, in Feusdorf, in Wiltingen und in Oberbettingen. Insgesamt entwendeten die Täter bei 47 Taten Bargeld, Kleidung, Werkzeug und andere Wertgegenstände in vierstelligen Wert.

Zwischen Freitag, 11. April, und Samstag, 12. April, durchwühlten Unbekannte insgesamt sechs vermutlich unverschlossene Autos in den Straßen In der Urwies und Burggasse in Bettenfeld.

Im Zeitraum von Mittwoch, 16. April, 18.30 Uhr, und Samstag, 19. April, 7.30 Uhr, kam es im Bereich Südeifel, konkret in Mettendorf, Sinspelt und Körperich, zu insgesamt sieben Diebstählen aus unverschlossenen Autos.

In Wallenborn durchsuchten Täter zwischen Mittwoch und Donnerstag, 16. und 17. April, insgesamt neun unverschlossene PKWs.

In Feusdorf kam es in der Nacht von Sonntag, 20. April, auf Montag, 21. April, zu weiteren zehn Diebstählen aus Autos, die teilweise nicht abgeschlossen waren.

In derselben Nacht schlugen unbekannte Täter in Wiltingen/Saar die Scheiben von fünf Fahrzeugen ein.

Auch von Mittwoch auf Donnerstag, 23. auf 24. April, gingen Täter zumeist unverschlossene Autos in Oberbettingen an. Hier kam es zu insgesamt 10 Fällen.

Inwiefern zwischen den einzelnen Serien Zusammenhänge bestehen, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Polizei empfiehlt dringend:

– Schließen Sie Ihr Fahrzeug ab!

– Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

– Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

– Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

– Halten Sie auch während der Fahrt Ihr Fahrzeug verschlossen, um Blitzdiebstähle aus dem Auto, z. B. während des Haltens an einer Ampel, zu verhindern.

– Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)