Eifel, Hunsrück, Pfälzerwald: Bald fliegen die Borkenkäfer wieder

NEUSTADT/WEINSTRAßE. Den rheinland-pfälzischen Wäldern könnte in den kommenden Wochen der erste große Schwarm an Borkenkäfern in dieser Saison bevorstehen. Voraussetzung dafür sei warme Witterung, erklärte Wolf Hoffmann von der Zentralstelle der Forstverwaltung bei Landesforsten Rheinland-Pfalz in Neustadt an der Weinstraße.

Bislang schwärmten die auch Buchdrucker (Ips typographus) genannten Käfer noch vergleichsweise wenig aus, gerade im Vergleich zum Vorjahr, sagte der Experte. Mitte April 2024 sei bereits bis in die höheren Lagen der Eifel ein nennenswerter Schwärmflug beobachtet worden. Damals seien pro Falle etwa in der Eifel bei Prüm bis zu 920 der Tiere gezählt worden, im Pfälzerwald und im Hunsrück seien seinerzeit bereits vierstellige Werte pro Falle registriert worden – den Spitzenwert hatte damals der Monitoring-Standort Merzalben im Kreis Südwestpfalz mit 4.840.

Viel weniger Käfer pro Falle als im vergangenen Jahr

Auch an anderen Stellen konnte sich im vergangenen Jahr zu dieser Zeit schon mehr Aktivität bei den Borkenkäfern nachweisen. An beobachteten Fichten-Baumstämmen an Monitoring-Standorten im Pfälzerwald und Hunsrück seien Mitte April nicht nur die typischen Paarungskammern und Muttergänge, sondern vereinzelt auch abgelegte Eier der Mutterkäfer entdeckt worden.

«Im Gegensatz dazu bewegten sich die Fangzahlen in diesem Jahr bisher überwiegend im zweistelligen Bereich, nur vereinzelt wurden auch dreistellige Fangzahlen erreicht», sagte Hoffmann. Das Maximum am Standort Merzalben mit den hohen Werten aus dem Vorjahr habe in diesem Jahr bisher bei nur 39 Buchdruckern pro Falle gelegen.

Hauptschwarm bei nächstem Warmwetterfenster

An beobachteten Stämmen im Pfälzerwald sei außerdem bislang nur sehr vereinzelt das so typische braune Bohrmehl gesehen worden. Das entsteht, wenn sich die Käfer in das Holz bohren. Auch im Hunsrück habe die Anlage der ersten Käfergeneration dieser Saison bislang noch nicht begonnen.

Im sogennannten Buchdrucker-Monitoring 2025 der Behörde heißt es: «Auch wenn die Schwärmaktivität noch niedrig ausfiel, zeigt sich, dass die Buchdrucker schon in den Startlöchern sitzen. Wenn sich in den kommenden Wochen das nächste Warmwetterfenster auftut, muss mit dem ersten Hauptschwarm gerechnet werden.»

Wie viele Generationen an Borkenkäfern es in diesem Jahr geben wird, kann Hoffmann zufolge noch nicht gesagt werden. Die Larvenentwicklung des Buchdruckers sei witterungsabhängig, insofern sei gegenwärtig keine seriöse Aussage zur möglichen Generationenabfolge 2025 zu treffen. (Quelle: dpa)