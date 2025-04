Sommerfest bei „Blau-Weiß“ Ehrang: Ein Tag für die ganze Familie

TRIER-EHRANG. Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 lädt am Samstag, 10. Mai 2025, zu seinem traditionellen Sommerfest ein. Gefeiert wird ab 14.00 Uhr auf dem Gelände der Naturfreunde Trier-Quint, Bleischmelze 12a und das wie immer mit guter Laune – auch ganz ohne „Helau“.

Groß und Klein dürfen sich auf ein buntes Programm freuen: Neben musikalischer Unterhaltung gibt es viele Aktionen für Kinder, darunter eine große Party-Hüpfburg, Kinderschminken, Glitzer-Tattoos, einen heißen Draht, 4-Gewinnt XXL, einen Eiswagen, Popcorn und vieles mehr. Für das leibliche Wohl sorgen kühle Getränke und frisch Gegrilltes, zu üblichen familienfreundlichen Preisen.

„Wir freuen uns riesig auf einen tollen Tag mit vielen bekannten Gesichtern und neuen Gästen. Petrus ist hoffentlich dieses Jahr wieder auf unserer Seite“, hofft der 1. Vorsitzende Dennis Labarbe.

Wer mit dem Auto kommt, kann den großen Mitfahrerparkplatz an der Kreuzung Meilenstraße/Bleischmelze nutzen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht man das Gelände bequem mit der Buslinie 87 bis zur Haltestelle „Meilenstraße“. Von dort sind es nur ein paar Schritte bis zum Festgelände. Weitere Infos gibt’s online unter www.blau-weiss-ehrang.de/sommerfest sowie auf Facebook und Instagram unter @blauweissehrang.

Über den Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 ist einer der ältesten sowie größten Theater- und Karnevalsvereine in der Region Trier mit über 560 Mitgliedern, davon über 100 aktiv sowie über 60 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Tanzgruppen. Weit über Ehrang hinaus ist der Verein für sein professionelles Laienschauspiel sowie seine Kostümsitzungen mit Unterhaltung auf höchstem Niveau bekannt. Neben den Veranstaltungen jährlich im Oktober und in der Karnevalszeit sind die Pflege des Brauchtums Karneval, Laienschauspiel, die Ehranger Mundart, die Förderung von Kindern, Jugendlichen sowie Senioren und das vielfältige soziale Engagement wesentliche Aspekte des Vereinslebens. Bis heute ist der Leitsatz „Durch das Schöne stets das Gute“ wichtiges Merkmal des Vereins. Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 ist online unter www.blau-weiss-ehrang.de sowie in den sozialen Netzwerken wie facebook, Instagram und YouTube online erreichbar. (Quelle: Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909)