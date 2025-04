Vermeintliche Schüsse auf US-Air Base Spangdahlem – Ursache entdeckt!

Knallgeräusche auf dem US-Militärflugplatz Spangdahlem haben am Mittwoch kurzzeitig für große Aufregung gesorgt. Zahlreiche Mitarbeiter und Anwohner befürchteten einen Ernstfall – doch die Ursache stellte sich als technisch bedingter Fehlalarm heraus.

Defekte Lautsprecher sorgten für Schuss-ähnliche Geräusche

Wie eine Sprecherin der Air Base mitteilte, wurden die vermeintlichen Schüsse durch eine defekte Lautsprecheranlageverursacht. Die Anlage war im Rahmen einer planmäßigen Notfallübung in Betrieb, als die lauten Knallgeräusche zu hören waren.

Sicherheitskräfte unterbrachen die laufende Übung und riegelten das Gelände vorsorglich ab, um mögliche Gefahren auszuschließen. Nach einer umfassenden Überprüfung konnten die Verantwortlichen jedoch schnell Entwarnung geben: Es bestand zu keiner Zeit eine reale Gefährdung für das Personal oder die Öffentlichkeit.

Übung nach kurzer Unterbrechung fortgesetzt

Die Sprecherin erklärte weiter, dass nach Klärung der Ursache die Sperrung des Flugplatzes aufgehoben wurde. Die Übung wurde wie geplant fortgeführt.

Hintergrund: Spangdahlem – Drehkreuz der US-Luftwaffe

Der US-Militärstützpunkt Spangdahlem in der Eifel ist eine wichtige Basis für die US Air Force in Europa. Rund 20 F-16-Kampfjets sind dort stationiert. Die Flugstaffel unterstützt regelmäßig weltweite Einsätze der US-Luftwaffe und der NATO und gilt als strategisches Rückgrat des transatlantischen Luftwaffenbündnisses.