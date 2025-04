Saisonstart in Saarburg: Flusskreuzfahrtschiffe kehren zurück – Highlight MS Wissenschaft

SAARBURG. Die Stadt Saarburg bereitet sich auf den Beginn der neuen Flusskreuzfahrtsaison vor: Die Wasserproben und Elektroprüfungen am Energieterminal sind in vollem Gange, denn am 19. April 2025 wird die „Lady Christina“ den Auftakt bilden und als erstes Flusskreuzfahrtschiff der Saison im Staden anlegen.

Für die Saison 2025 haben sich bereits rund 130 Hotelschiffe angekündigt, darunter auch viele mehrtägige Aufenthalte. Besonders erfreulich ist die Ankunft neuer Hotelschiffe, darunter die „Dutch Grace“ und die „R.E. Waydelich“.

Reduzierte Liegezeiten für mehr Ruhe

Ein wichtiger Aspekt der neuen Saison ist die Anpassung der Liegezeiten durch eine Satzungsänderung. Um den Anwohnern eine längere Ruhezeit zu gewährleisten, wurden die Zeiten auf 8 bis 21 Uhr reduziert.

MS Wissenschaft: Ein besonderes Ausstellungsschiff

Ein außergewöhnliches Ereignis wird der Anlegevorgang der „MS Wissenschaft“ sein. Das Ausstellungsschiff macht vom 18. bis 20. Juli 2025 in Saarburg Station und präsentiert die Ausstellung „Zukunftsenergie“. Interessierte sind eingeladen, an Bord des schwimmenden Science Centers die Energieversorgung der Zukunft zu erkunden. Rund 30 interaktive Exponate widmen sich der Zukunftsenergie aus unterschiedlichen Perspektiven und ermuntern Gäste dazu, schon heute über die Energieversorgung von Morgen nachzudenken. Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie unter https://ms-wissenschaft.de/.

Saarflotte startet in die Saison / Saarburger Weinufer öffnet

Auch die Saarflotte nimmt im April ihren Betrieb mit Rundfahrten ab Saarburg und Mettlach auf. Ab Mai werden zusätzlich Tagesfahrten angeboten. Der Vorsaisonfahrplan ist unter https://www.saarflotte.de/ verfügbar. Das Saarburger Weinufer im früheren Kiosk der Liegestelle öffnet am 4. April um 15 Uhr. Hier können Besucher und Bürger wieder die Vielfalt der Saarweine in entspannter Atmosphäre direkt an der Saar genießen. Mehr Infos zum Weinufer unter https://www.saarburger-weinufer.de/

Informationen zur Anlegestelle der Stadt Saarburg

Die städtische Liegestelle kann Schiffe bis zu einer Länge von 110 Metern aufnehmen.

Zwei Terminals versorgen ein Schiff mit Strom, ein Terminal stellt Wasser bereit.

Liegegenehmigungen werden von April bis Oktober ausgestellt.

Weitere Informationen zur Anlegestelle finden Sie unter www.saarburg.de/schiffsanlegestelle.

Anfragen zur Schiffsanlegestelle können per E-Mail an [email protected] gerichtet werden.

Wie die Stadt Saarburg weiter mitteilt, freut sich auf eine erfolgreiche Saison und zahlreiche Gäste, die die Schönheit der Region vom Wasser aus erleben können.