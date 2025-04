TRIER: Stadtradeln 2025 startet am 18. Mai

TRIER. Dieses Jahr beteiligt sich die Stadt Trier vom 18. Mai bis 8. Juni an der internationalen Aktion Stadtradeln des Klimabündnisses.

In diesen drei Wochen sind alle Bürgerinnen und Bürger besonders dazu aufgerufen, möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Rad zurückzulegen – und dabei Kilometer für ihr Team und ihre Stadt zu sammeln.

Die Stabsstelle Klima- und Umweltschutz im Rathaus koordiniert erneut die Trierer Beteiligung. Alle Interessierten können sich ab sofort auf der Webseite von Stadtradeln unter www.stadtradeln.de/trier anmelden, Teams gründen und bestehenden Teams beitreten. Im Aktionszeitraum können sie dann ihre geradelten Kilometer eintragen oder bequem per Handy-App tracken lassen. Die Kilometer werden dem eigenen Team und der Stadt gutgeschrieben.

Im vergangenen Jahr beteiligten sich in Trier so viele Menschen wie nie zuvor an der Aktion: 2527 Teilnehmerinnen und Teilnehmer legten in 150 Teams 432.116 Kilometer auf dem Fahrrad zurück.