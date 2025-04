Motorradsaison beginnt: Wo sind die schönsten Strecken in RLP?

ADENAU/JOHANNISKREUZ. Sonnenschein, Natur, Vogelgezwitscher – und das charakteristische Brummen der Motorräder. Das Frühjahr ist auch der Start der Zweiradsaison. Während sich die einen auf lange Ausfahrten und kurvige Strecken freuen, sind manche schon jetzt genervt vom Sound der Maschinen.

«Traditionell starten die meisten Biker Anfang April in den Frühling – oft voller Vorfreude, aber manchmal unvorbereitet», schreibt der ADAC. Die Statistik zeige, dass viele Motorradunfälle direkt nach der Winterpause passierten, sagt Christian Schmidt, Leiter der Abteilung Mobilität und Umwelt beim ADAC Mittelrhein. Wachsamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme seien jetzt besonders wichtig. «Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich nach den Wintermonaten erst wieder aneinander gewöhnen.»

ADAC gegen pauschale Verbote

Der ADAC setze sich generell für eine Reduzierung von Verkehrslärm ein, ohne dabei die Mobilität einzuschränken, sagte der Vorstand für Verkehr und Technik des ADAC Mittelrhein Peter König. «Insbesondere an beliebten Freizeitrouten sind Anwohner vor unnötigen Geräuschemissionen von Motorrädern und anderen geräuschtechnisch modifizierten Fahrzeugen zu schützen.»

Pauschale Verbote seien jedoch keine nachhaltige Lösung des Problems. «Die Mehrheit der Motorradfahrer ist ordnungsgemäß und akustisch vernünftig unterwegs und sollte nicht aufgrund einzelner schwarzer Schafe kollektiv bestraft werden.»

Die Region Mittelrhein sei aufgrund der vorhandenen Topographie generell beliebt bei Motorradfahrern, sagte König. Hotspots seien etwa das Gelbachtal, das Brexbachtal und Strecken im Westerwald, der Eifel und im Hunsrück.

Neue Regeln am Nürburgring – Auswirkungen auf Verkehr?

Rund um den Nürburgring und die Ahr hoch bis an die Eifel sei eine sehr schöne Gegend für Motorradfahrer, sagte Leiter Oliver Reichert von der Polizeiinspektion Adenau. «Die vielen kurvigen Strecken sind insbesondere für Motorradfahrer ein Paradies.»

Seit diesem Jahr gebe es keine Touristenfahrten auf dem Nürburgring für Biker mehr. «Von daher könnte es sein, dass es etwas weniger Motorradfahrer herzieht.» Das könne man aber noch nicht konkret sagen.

So schön die gewundenen Straßen in der Region auch sind: «Die kurvigen Strecken bieten ein gewisses Gefahrenpotenzial», sagte Reichert. Man habe die Situation daher im gesamten Dienstgebiet unter Beobachtung. Er appelliert an die Menschen, die Motorräder technisch nicht zu verändern. «Es kommen sehr viele, die getunt sind, die sehr laut sind», meinte er. «Das ist ein Problem hier, wenn da viel Motorradverkehr ist, dass es dann sehr laut ist.»

Schlüsselbegriff Rücksicht

Wenn sich alle an die Regeln der Straßenverkehrsordnung halten würden, könnten auch alle damit leben. «Dann ist es auch für die Menschen, die hier wohnen, nicht so belastend.» Ansonsten sei es schon eine Belästigung, wenn die Fahrzeuge über Gebühr laut gemacht werden.

In der Pfalz gilt Johanniskreuz unter Motorradfahrern in Deutschland als einer der beliebten Treffs. In Foren schwärmen Biker geradezu von der Anfahrt durch den kurvenreichen Wald auf guter Straße. «Wir gehen davon aus, dass die Strecken um und die Parkplätze mit der Gastronomie am Johanniskreuz auch in diesem Jahr wieder von zahlreichen Gästen – insbesondere Motorradfahrenden – aufgesucht werden», teilte die Polizei in Kaiserslautern mit.

Zufahrten gesperrt

Die Polizei erinnert daran, dass die Zufahrt zum beliebten Elmsteiner Tal seit 1. April an Samstagen, Sonn- und Feiertagen für Motorräder gesperrt ist. Während die Verkehrsunfälle mit Motorradbeteiligung im Bereich der Polizeidirektion Kaiserslautern 2024 etwas gestiegen seien (von 156 im Jahr 2022 auf 176 im vergangenen Jahr), seien sie im Bereich Johanniskreuz leicht zurückgegangen, erklärte ein Sprecher. Hier wurden 2024 sechs Unfälle registriert (2022: vier).

Christian Schmidt vom ADAC Mittelrhein appellierte an die Autofahrer, gerade zu Saisonbeginn besonders wachsam zu sein. «Motorradfahrer sind aufgrund der schmalen Silhouette für andere Verkehrsteilnehmer gerade beim Abbiegen oft schlecht sichtbar. Zudem steht die Sonne im Frühling oft noch tief und blendet – das erhöht die Gefahr, Biker zu übersehen.» (Quelle: Mona Wenisch und Wolfgang Jung, dpa)