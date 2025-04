Vulkaneifel: Serie von Sachbeschädigungen und Diebstählen – Jugendliche als Täter vermutet

KIRCHWEILER/BERLINGEN. In der Nacht vom 4.4.2025 auf den 5.4.2025 kam es im Bereich Kirchweiler und Berlingen zu mehreren Beschädigungen und Diebstählen. In der Mühlenstraße in Berlingen stiegen bislang unbekannte Täter in ein Verkaufsgebäude ein.

Aus den Räumlichkeiten wurden Eis und Golfschläger entwendet. In der Berlinger Straße in Berlingen nahmen die bislang unbekannten Täter eine Kaffeemaschine sowie mehrere Farbdosen aus einer Scheune mit. Unweit der Tatörtlichkeit wurden diese angezündet.

In der Ramm in Berlingen schlitzen sie einen Reifen eines PKWs auf. Im Weidenpesch in Kirchweiler wurde die Windschutzscheibe eines PKWs mit einem Stein stark beschädigt. Auf dem Parkplatz der Grillhütte in Kirchweiler demolierten die unbekannten Täter die Scheiben von drei Fahrzeugen. An einem Fahrzeug wurde die Scheibe durch die unbekannten Täter eingeschlagen und aus dem Inneren ein Tablet entwendet.

Anhand der Tatbegehungsweisen ist anzunehmen, dass es sich nicht um eine professionelle Tätergruppierung handelt. Vielmehr dürfte es sich bei den bislang unbekannten Tätern um eine Jugendgruppe handeln, welche sich in der Nacht umhertrieb.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)