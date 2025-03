Nittel: Brand in Mehrfamilienhaus – Mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort

NITTEL. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, erreichte die Feuerwehr und die Polizei gegen 13 Uhr ein Notruf über den Brand eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Unterm Kamp“ in Nittel.

Nach dem derzeitigen Stand der ersten Ermittlungen brannte zunächst Essen auf dem Herd in einer Wohnung im 2. OG an. Nachdem das Essen Feuer fing verbreitete sich dies in der Küche und griff auf das Dachgeschoss über.

Bei ersten eigenen Löschversuchen wurden die Wohnungsnehmerin und ein zur Hilfe geeilter Nachbar aus dem Haus leicht verletzt und zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Feuerwehr muss Dach öffnen

Zur Brandbekämpfung musste die Feuerwehr das Dach des Hauses öffnen. Aufgrund der Feuerzehrung und des Löschwassereinsatzes ist das Haus derzeit nicht bewohnbar und für weitere Brandursachenermittlungen der Polizei sichergestellt.

Der Schaden wird auf einen mindestens sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Brandbekämpfung dauert derzeit noch an.

Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Saarburg die Freiwilligen Feuerwehren aus Nittel, der VG Konz sowie den benachbarten Ortschaften aus der VG Konz, das DRK, der Rettungsdienst aus Saarburg und ein Notarzt – insgesamt mehr aus 100 Einsatzkräfte.