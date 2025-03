++ Wolken, Regen, Wind: Das Wochenend-Wetter in der Region ++

Viel Sonnenschein gab es zuletzt, doch ausgerechnet am Samstag und am Sonntag verschlechtert sich das Wetter. Laut der Vorhersage wird es stellenweise nass und windig.

OFFENBACH. Nach Tagen voller Sonne ist für das Wochenende Regen in Sicht. Am Samstag ist es der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge in Rheinland-Pfalz und dem Saarland stark bewölkt und es regnet zeitweise. Nachmittags lockern die Wolken von Nordwesten her auf.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad, in höheren Lagen bleibt es bei acht Grad. Nachts muss im Bergland mit Bodenfrost gerechnet werden.

Auch der Sonntag wird der Vorhersage zufolge wechselnd bis stark bewölkt. Es bleibt oft niederschlagsfrei, zeitweise ist etwas Regen nicht ausgeschlossen. Mit Höchstwerten von 10 bis 14 Grad bleiben die Temperaturen in etwa gleich, im Bergland sind erneut maximal 8 Grad zu erwarten.

Viel Wind am Sonntag

Dazu wird es windig. In exponierten Lagen sowie im Bergland seien einzelne stürmische Böen nicht ausgeschlossen, sagt der DWD vorher.

Die neue Woche beginnt mit einzelnen Nebelfeldern, viele Wolken gibt es im Südosten. Tagsüber lockern sich diese auf und es bleibt weitgehend trocken. Mit 11 bis 16 Grad ist es wieder etwas wärmer als am Wochenende. (Quelle: dpa)