Krawatten-Dilemma: RLP-Politiker muss sich Schlips für Bundestag leihen

Am Tag vor der Sitzung kommt der Abgeordnete Bilic in Berlin an - ohne Koffer und letztendlich zu spät, um ein wichtiges Kleidungsstück zu kaufen. Doch die Rettung ist nicht weit.

BERLIN. Ein verspäteter Koffer hat den rheinland-pfälzischen CDU-Politiker Florian Bilic vor der konstituierenden Sitzung des Bundestags in arge Kleidungsnot gebracht.

Der Pirmasenser war am Montag von Saarbrücken nach Berlin geflogen, sein Gepäck kam allerdings nicht in der Hauptstadt an. Auch die Ankündigung, das Gepäck werde bis zum Abend nachgeliefert, erfüllte sich nicht. So drohte dem 31-Jährigen ein Premierengang als Abgeordneter ins Reichstagsgebäude ohne Krawatte.

Ein Südpfälzer half aus: Thomas Gebhart (CDU) lieh seinem Landsmann einen seiner Halsbinder. So erschien Bilic doch noch mit Krawatte zu seiner Premiere. Der Koffer sei mittlerweile angekommen, teilte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit. «Alles in allem wurde der Tag für Herrn Bilic noch ein Stück unvergesslicher.» Über die Verspätung hatte zuvor «Die Rheinpfalz» berichtet.