Koblenzer Seilbahn darf bis 2030 weiter schweben

Die hoch über den Rhein schwebenden Gondeln mit Rundumsicht gelten seit 2011 bei vielen Koblenzern und Touristen als Attraktion. Das soll für die nächsten Jahre so bleiben.

KOBLENZ. Das ist eine gute Nachricht für alle Seilbahn-Fans: Die Seilbahn Koblenz bekommt grünes Licht für den weiteren Betrieb bis 2030.

Damit bleibe die Verbindung in luftiger Höhe zwischen dem Deutschen Eck und der Festung Ehrenbreitstein über den Rhein in den nächsten Jahren eine der größten Attraktionen in der Stadt, teilte die Betreiberfirma mit.

Die Seilbahn war 2011 zur Bundesgartenschau errichtet worden. Seitdem habe sie sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt: Sie locke jedes Jahr Hunderttausende Besucher nach Koblenz, hieß es in einer Mitteilung.

Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz erteilte der Seilbahn eine bis 2030 befristete Betriebsgenehmigung. Die Betreiberfirma teilte wiederum mit, man werde sich weiterhin für eine unbefristete Betriebsgenehmigung einsetzen.

Von der Koblenzer Innenstadt nahe dem Deutschen Eck befördern die Gondeln mit Rundumsicht Touristen und Einheimische über den Rhein hoch hinauf zur Festung Ehrenbreitstein. Bei der Fahrt kann man schöne Aussichten auf den Rhein und die Stadt genießen.