Nährmittelbetriebe: NGG Südwest kritisiert Angebot der Arbeitgeber

STUTTGART/HOFHEIM-DIEDENBERGEN. „Die Arbeitgeberseite hält ein Plus von 1,5 % mehr Lohn für angemessen“, kritisiert Hakan Ulucay, Landesbezirksvorsitzender der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und Verhandlungsführer in der aktuellen Tarifrunde das Angebot der Arbeitgeber beim ersten Verhandlungstermin. „Dieses Magerangebot hat das NGG-Verhandlungsteam deutlich zurückgewiesen.“

„Statt eines vernünftigen Angebots hat die Arbeitgeberseite gerade einmal 1,5 % mehr Lohn angeboten“, so Ulucay, der sich fragt, wo die Wertschätzung der guten Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben bleibt. Ulucay bekräftigt die Forderung nach einer Lohnerhöhung von 6,6 Prozent mit einer Laufzeit von 12 Monaten. Für die Auszubildenden lautet die Forderung plus 150 Euro sowie ein zusätzlicher freier Tag für die Prüfungsvorbereitung vor jeder Prüfung. Darüber hinaus fordert die Tarifkommission den Einstieg in Gespräche über die Abschaffung der Ortsklassen im Lohn- und Gehaltstarifvertrag. Durch die bestehenden Ortsklassen besteht derzeit bspw. eine Lohndifferenz von rund 60 Euro monatlich für eine Facharbeiterin oder eine Facharbeiter je nach Betriebsort.

Ulucay betont, dass die Beschäftigten einen fairen Anteil am Erwirtschafteten fordern. „Die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben machen tagtäglich einen hervorragenden Job. Daher erwarten wir eine Wertschätzung ihrer guten Leistungen durch eine deutliche Lohnsteigerung. Einen Reallohnverlust werden wir nicht hinnehmen!“

Somit endete der erste Verhandlungstermin um höhere Löhne für die rund 6.500 Beschäf¬tigten der Nährmittelbetriebe, die u.a. Tiefkühlpizzen, Kindernahrung, Nahrungsergänzungsmittel und vieles mehr herstellen am 21. März 2025 in Hofheim-Diedenbergen ergebnislos. Die Verhandlungen werden am 25. April 2025 fortgesetzt.

Betroffen sind u. a. die folgenden Betriebe: Dr. Oetker in Wittlich / die Nestlé-Zentrale und Vertriebsorganisation in Frankfurt / Nestlé Health Science in Osthofen / Original Wagner Pizza in Nonnweiler / die Milupa Standorte in Fulda und Friedrichsdorf / Zeelandia in Frankfurt / Van Hees in Walluf (Quelle: Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Landesbezirk Südwest)