Eifelkreis: Großangelegte Suche erfolgreich – 86-jährige Vermisste im Wald gerettet

BETTINGEN. Wie die Polizei Bitburg mitteilt, wurde am heutigen Sonntagabend der Polizeiinspektion Bitburg mitgeteilt, dass in einer Pflegeeinrichtung in Bettingen ein 86-jähriger Bewohner vermisst wird.

Durch ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr sowie einem Hubschrauber wurde der Vermisste nach Hinweisen aus der Bevölkerung in einem angrenzenden Waldstück behandlungsbedürftig aufgefunden und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Bitburg bedankt sich für die Mithilfe aus der Bevölkerung.