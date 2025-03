Schillingen: Fremde lockten Kinder mit Süßigkeiten – Hinweise gesucht!

SCHILLINGEN. Ein Vorfall auf einem Spielplatz in Schillingen sorgt für Unruhe bei Eltern und Anwohnern. Am Donnerstag, den 20. März 2025, gegen 16:45 Uhr, sollen zwei fremde ältere Personen spielenden Kindern Süßigkeiten angeboten haben. Anschließend verließen sie die Szene in einem schwarzen VAN mit Schiebetür, der sich in Richtung Ortsmitte entfernte.

Die Polizeiinspektion Hermeskeil hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug geben können.

Beschreibung der verdächtigen Personen

Laut Angaben handelt es sich um:

– Eine Frau mit rötlich-braunem Haar

– Einen Mann mit grauem Haar und Brille

Beide waren in einem schwarzen VAN mit Schiebetür unterwegs.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei nimmt den Vorfall ernst und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 06503-91510 bei der Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden.

Auch wenn es sich möglicherweise um ein Missverständnis handelt, appelliert die Polizei an Eltern, mit ihren Kindern über richtiges Verhalten im Umgang mit Fremden zu sprechen.

