Waldrach: Hund einfach herzlos ausgesetzt – Polizei findet Hundehalter

WALDRACH. Wie die Polizeiinspektion Schweich mitteilt, stellten am Samstag, 15. März 2025 gegen 19.10 Uhr, Anwohner in der Gemeinde Waldrach einen am Zaun angebundenen Hund fest, der bitterlich bellte und jaulte.

Aufgrund der Vorfindesituation war davon auszugehen, dass dieser dort ausgesetzt worden war. Die Zeugen wandten sich an eine ihnen persönlich bekannte und im Tierschutz sehr engagierte Polizeibeamtin, welche in ihrer Freizeit sofort die Ermittlungen aufnahm.

Engagierte Polizeibeamtin nimmt in ihrer Freizeit Ermittlungen auf

Auch wenn das Auslesen des vorhandenen Chips aufgrund einer ausländischen Registrierung zunächst keine konkreten Erkenntnisse zu dem Besitzer erbrachten, konnte diese durch weitere Befragungen und Hinweise aus der Bevölkerung letztlich eine vielversprechende Spur aufnehmen.

Hundehalter kann ermittelt werden

Zusammen mit dem zuständigen Bezirksbeamten konnte nun der Hundehalter ermittelt werden. Er gestand, dass er den Hund aufgrund eigener Mittellosigkeit ausgesetzt hatte.

Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Der süße, ca. einjährige Mischlingshund wurde zunächst im Tierheim Trier untergebracht. Wir wünschen ihm bald ein neues und gutes Zuhause.