Trier: Jamaika-Koalition setzt „Veteranentag“ durch – und die Stadt soll diesen ausrichten!

TRIER. Am 15. Juni 2025 soll in Trier ein Festakt für Veteraninnen und Veteranen stattfinden – so haben es die Fraktionen von CDU, Grünen und FDP im Stadtrat beantragt und mit 32 Ja- und 13 Nein-Stimmen durchgesetzt. Die Veranstaltung soll ehemalige und aktive Soldaten ehren, die in Auslandseinsätzen oder auf andere Weise der Bundeswehr gedient haben. Zudem sollen auch Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in die Feier eingebunden werden.

Während Befürworter von einem wichtigen Zeichen der Anerkennung sprechen, stellt sich für Kritiker die Frage: Soll eine Kommune diese Aufgabe übernehmen – und kann sie es überhaupt?

Ein Festakt für Veteranen – Ist die Stadt Trier die richtige Instanz?

Der Antrag verweist auf den Bundestagsbeschluss vom 25. April 2024, mit dem der nationale Veteranentag am 15. Juni eingeführt wurde. Ziel sei es, die „Wertschätzung und Anerkennung“ für diejenigen auszudrücken, die sich für die Sicherheit des Landes einsetzen.

Auch Trier hat Bürgerinnen und Bürger, die in der Bundeswehr gedient haben – teils unter gefährlichen Bedingungen in Auslandseinsätzen. Ihnen öffentlich zu danken, erscheint ein ehrenwertes Anliegen. Doch ein zentrales Problem bleibt: Eigentlich liegt diese Verantwortung beim Bund – nicht bei den Kommunen.

SPD-Fraktionsmitglied Andreas Schleimer kritisierte daher, dass die Bundeswehr keine kommunale Einrichtung sei und bereits durch Bundesveranstaltungen gewürdigt werde. Er sieht die Stadtverwaltung nicht in der Pflicht, eine eigene Feier auszurichten, zumal es weder eine klare Kostenkalkulation noch eine Datenbasis dazu gibt, wie viele Veteranen in Trier überhaupt leben.

Fehlende Planungssicherheit und knappe Ressourcen

Auch die Freien Wähler und die UBT äußerten Bedenken. Wer genau soll eingeladen werden? Die Stadt Trier verfügt bislang über keine offizielle Liste von Reservisten oder Veteranen – was die Organisation erheblich erschwert.

Ein weiteres Problem ist das Timing: Am 15. Juni beginnt auch die Marc-Aurel-Landesausstellung. Zwei große Veranstaltungen gleichzeitig zu stemmen, könnte die Kapazitäten der Stadtverwaltung überfordern.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe kündigte an, mit Bundeswehrverbänden in Kontakt zu treten, um die Kosten zu ermitteln.

Ein teures Zeichen der Anerkennung?

Die Initiative, Veteranen mehr Wertschätzung entgegenzubringen, erscheint grundsätzlich positiv. Doch es bleibt fraglich, ob die Stadt Trier die finanziellen und personellen Mittel für eine solche Veranstaltung hat.

Die Idee, auch den Landkreis Trier-Saarburg mit einzubeziehen, könnte die Verantwortung zumindest auf mehrere Schultern verteilen.

Schwere Organisation

Der Trierer Stadtrat hat sich mit diesem Beschluss möglicherweise eine Aufgabe auferlegt, die organisatorisch und finanziell schwer zu stemmen ist.

Anstatt auf kommunaler Ebene eine überhastete Veranstaltung zu organisieren, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, zunächst mit Bundes- und Landesbehörden zu klären, welche Unterstützung es überhaupt für eine solche Feier geben kann.