MERSCH/LUXEMBURG-STADT. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Samstag und den heutigen Sonntag zwei Diebstähle mittels Gewalt im Großherzogtum.

Am Nachmittag des 15.3.2025 wurde ein Überfall in Mersch gemeldet, bei dem ersten Informationen nach ein Jugendlicher von zwei unbekannten Jugendlichen seine Jacke, ein Handy und einen elektrischen Tretroller entwendet bekam. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Tretroller aufgefunden werden. Weitere Ermittlungen wurden diesbezüglich eingeleitet.

In den frühen Morgenstunden des 16.03.2025 wurde ein Diebstahl mittels Gewalt in der Rue de Strasbourg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet, bei dem ersten Informationen nach ein Mann von einem anderen Mann in ein Gespräch verwickelt und um Geld gebeten wurde. Schließlich stieß der Mann das Opfer zu Boden und entwendete seinen Geldbeutel. Ermittlungen wurden diesbezüglich eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)