Gymnasium Konz: Finale des Fritz-Walter-Cups denkbar knapp verpasst

KONZ. Am 13.3.2025 fand in der Saar-Mosel-Halle in Konz das Halbfinal-Turnier des diesjährigen Fritz-Walter-Cups statt. Die Mannschaften aus Bitburg, Cochem, Idar-Oberstein und Konz lieferten sich hier fußballerisch hochwertige und enge Duelle.

Am Ende musste sich das das Gymnasium Konz als Dritter geschlagen geben und schied denkbar knapp aus. Das Gymnasium Konz gratuliert den Gymnasien aus Bitburg und Idar-Oberstein zum Einzug ins Finalturnier in Kaiserslautern. Die Schulgemeinschaft des Gymnasium Konz gratuliert der Schülermannschaft sowie Herrn Stuhlberg und Herrn Vogt zur tollen Runde und ist stolz auf das erreichte Resultat. (Quelle: S. Steinbach / Gymnasium Konz)