Wittlich: Peter-Wust-Gymnasium mit starken Ergebnissen bei Jugend forscht

WITTLICH. In den vergangenen Wochen haben engagierte Schülerinnen und Schüler des Peter-Wust-Gymnasiums Wittlich (PWG) tolle Preise bei „Jugend forscht“ in verschiedenen Sparten errungen.

In Trier erreichte Emma von den Hoff aus der MSS 13 bei Jugend forscht, Fachbereich Physik mit dem Thema „Physikalische Grundlagen und Anwendungen einer Wärmebildkamera“ den 4. Platz und gewann zudem den Sonderpreis für Umwelttechnik. Julian Stoffel aus der Klasse 7b nahm auch in Trier bei Jugend forscht Junior, Fachgebiet Chemie mit dem Thema „Magnetische Salzkristalle“ teil und landete auf dem 4. Platz. Kian Müller aus der Klasse 8a arbeitete gemeinsam mit Hannes Teusch aus der Klasse 8d für Jugend forscht Junior im Fachgebiet Chemie an dem Projekt „Prince Rupert Drop“ und beide erreichten den 1. Platz und gewannen zudem den Sonderpreis für die beste Arbeit. Dadurch dürfen beide im Mai in Ingelheim beim Landeswettbewerb Jugend forscht antreten.

Lars Schleder aus der Klasse 6d erreichte bei Jugend forscht Junior in Bitburg im Fachgebiet Physik mit der Arbeit „So taucht ein U-Boot“ den 2. Platz und erhielt zudem den Sonderpreis HWK Trier.

Julian Esch aus der Klasse 10c erreichte bei Jugend forscht im Fachgebiet Mathematik/Informatik in Remagen mit dem Projekt „High Performance FPGA Logikanalysator“ den 2. Platz.

Die Schulleiterin des PWGs, Frau Metzen-Mirz, nahm zudem den Preis der Stiftung Berdelle-Hilge und den besonderen MINTSPACE-Schulpreis stellvertretend für alle engagierten Lehrerinnen und Lehrer entgegen. Mit dem MINTSPACE-Schulpreis würdigen der Schulausstatter Hohenloher als Preisstifter und die Stiftung Jugend forscht e. V. das besondere Engagement von Schulen bei der Förderung von jungen Talenten in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) durch das Angebot kreativer und innovativer Raumkonzepte. Carina Zorn wurde mit dem Lehrerpreis für besonders engagierte ProjektbetreuerInnen 2025 ausgezeichnet.

Die Schulgemeinschaft des PWGs ist stolz auf so viele engagierte Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer und gratuliert allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ganz herzlich. (Quelle: Eva Leuther / Peter-Wust-Gymnasium Wittlich)