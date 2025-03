TRIER. Auch in diesem Jahr lädt die Polizeidirektion Trier zum Motorrad-Sicherheitstag auf dem Polizeigelände in der Kürenzer Straße 3 in Trier ein. Am 4. Mai 2025 können Motorradfahrerinnen und -fahrer an einer etwa 80 Kilometer langen geführten Gruppenausfahrt in die Motorradsaison starten.

Polizeibeamte stehen während und nach der Tour als Ansprechpartner zur Verfügung und geben wertvolle Tipps für ein sicheres und unfallfreies Fahren. Parallel findet auf dem Polizeigelände in der Kürenzer Straße 3 in Trier ein Markt der Möglichkeiten statt. Experten des Polizeipräsidiums Trier, des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz, der Hochschule der Polizei sowie der Verkehrswachten und des DRK stehen ab 9 Uhr rund um das Thema „Verkehrssicherheit von Motorradfahrerinnen und -fahrern“ Rede und Antwort.

An verschiedenen Simulatoren und computerunterstützten Systemen können Besucherinnen und Besucher, getreu dem Motto „Probieren geht über Studieren“, unter anderem ihr Wissen zu Verkehrsregeln testen und die Auswirkungen durch berauschende Mittel feststellen. Das DRK bietet sowohl vormittags als auch nachmittags eine praktische Vorführung zur Ersten Hilfe bei Unfällen von Motorradfahrerinnen und -fahrern an. Zudem bieten die Experten Vorträge zu verschiedenen Themen rund um das Motorradfahren an.

Um 10 Uhr führt die Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim eine Motorradsegnung durch. Motorradfahrerinnen und -fahrer, die nicht an der Ausfahrt teilnehmen, sind hierzu recht herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen ist zur Teilnahme an den Gruppenausfahrten eine Anmeldung über die Website der Polizei erforderlich. Zur Teilnahme an der Ausfahrt ist es weiterhin erforderlich, dass mit dem eigenen Motorrad – über 250 ccm Hubraum – angereist und Schutzbekleidung getragen wird. Die Teilnahme an sich ist kostenlos und erfolgt unter gebührender Vorsicht, allerdings unter Haftungsausschluss des Veranstalters.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt, in der Polizeikantine am Standort werden Speisen und Getränke angeboten. Weitere Information finden Sie auf der Anmeldeseite unter https://s.rlp.de/9RuBp. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)