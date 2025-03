Sport, Spaß und Rock’n’Roll! Was geht ab am Nürburgring 2025?

NÜRBURG. Rund 1,8 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr den Nürburgring in der Eifel besucht. Das sei für die Region ein «absoluter Wirtschaftsfaktor», sagte Ingo Böder, Geschäftsführer der Nürburgring 1927 GmbH.

«1,8 Millionen Menschen übernachten, 1,8 Millionen Menschen konsumieren.» Das sei für alle sehr wichtig.

24-Stunden-Rennen mit Besucherrekord

«Die kleineren Veranstaltungen haben dazugewonnen, was eigentlich gegen den Trend in der Event-Branche ist», sagte Böder. Eigentlich würden die großen Veranstaltungen im Moment gewinnen und die Kleineren eher etwas hinterherhängen. «Und das hat tatsächlich bei uns in der Form nicht stattgefunden.» So habe es etwa beim 24-Stunden-Rennen einen Besucherrekord gegeben und einen Teilnehmer-Rekord bei Rad am Ring.

In zwei Jahren 100 Jahre alt

Dieses Jahr freue man sich auf verschiedenste Veranstaltungen: Es gebe wieder eine «Darts am Ring Gala» und verschiedenste Motorsport-Events kehrten zum Ring zurück. Im Herbst kommt Comedian Carolin Kebekus für einen Auftritt vorbei, es gibt den «Drift Cup» und die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft.

„Rock am Ring“ feiert Jubiläum

Im Juli feiert das – bereits ausverkaufte – Festival «Rock am Ring» mit Besucherrekord hier 40-jähriges Jubiläum. Darauf freue man sich besonders, sagte Böder. Der Nürburgring blickt aber auch selbst schon auf ein Jubiläum: In zwei Jahren feiert er 100 Jahre. «Das ist für uns natürlich ein Thema, wo wir uns jetzt schon darauf vorbereiten», sagte der Geschäftsführer. «Da geht es darum, ein angemessenes Programm und ein angemessenes Jahr zu feiern, zur Ehren von 100 Jahren Nürburgring.»

Weitere Infos: Eventkalender Nürburgring 2025