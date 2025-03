BERNKASTEL-WITTLICH. Am 1.3.2024, um ca. 23.30 Uhr, kam es im Rahmen der „Afterzugparty“ in der Tiefgarage unterhalb des Forumsplatzes in Kues zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten im Bühnenbereich.

Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Beteiligte im Alter von 26 und 39 Jahren verletzt. Laut Zeugenaussage ist es außerdem möglich, dass von dem Vorfall Videos durch unbeteiligte Personen gefertigt worden sind.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Bernkastel-Kues zu melden (Telefon: Telefon: 06531-9527-0, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)